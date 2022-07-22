紐約州長共和黨候選人演說 男子企圖襲擊遭制伏

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影片來源：NBC News

（中央社紐約州佩林頓21日綜合外電報導）正在角逐美國紐約州州長的共和黨籍聯邦眾議員澤爾丁（Lee Zeldin）今天發表競選演說期間，一名男子爬上舞台企圖刺傷他，所幸迅速遭到制伏，澤爾丁毫髮無傷。

路透社和美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，目擊者發布在社群媒體的影片顯示，一名頭戴棒球帽的不明人士從競選造勢的舞台側邊迅速接近澤爾丁，手上還持有尖銳武器或某種器具。

這名男子伸手接近澤爾丁的臉部和頸部時，可以聽見他重複對澤爾丁說「你完蛋了」。澤爾丁先將男子推開，兩人隨後跌倒在地，其他人也上前試圖制伏男子。

事件發生在紐約州佩林頓鎮（Perinton）。澤爾丁競選團隊發言人文森茲（Katie Vincentz）在推特（Twitter）發文說，這名犯嫌試圖刺傷澤爾丁，所幸澤爾丁和競選團隊人員均毫髮無傷。

文森茲表示：「澤爾丁抓住這名攻擊者的手腕來阻止他，直到其他人前來協助將攻擊者壓制在地。執法人員已拘捕該名男子。」

她還說，澤爾丁在事件後繼續完成演說，並感謝因應這起攻擊案的執法人員。

現任民主黨籍紐約州州長、澤爾丁競選對手侯可（Kathy Hochul）在推特上說：「聽到國會議員澤爾丁並未受傷，且犯嫌已遭拘捕，讓人鬆了一口氣。」

侯可表示：「我以最強烈措辭譴責這樣的暴力行為，紐約容不下這種暴力行徑。」（譯者：李佩珊/核稿：陳彥鈞）1110722