巴拉圭前總統卡提斯被控貪汙及涉恐 美國禁入境

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國今天對巴拉圭前總統卡提斯（Horacio Cartes）祭出旅行禁令，指控這名商人出身的政治人物貪汙且與恐怖主義團體有關係。

綜合法新社和路透社報導，卡提斯否認這些指控，駁斥「不公平且毫無根據」。

卡提斯曾在2013年到2018年擔任巴拉圭總統。他的商業帝國涵蓋菸草事業及足球隊等，據信是巴拉圭數一數二的大富豪。他近來宣布有意角逐執政黨「紅黨」（Colorado Party）黨魁，他的派系候選人也獲看好贏得12月的選舉。

美國國務院宣布，卡提斯和他的3個成年子女沒有資格入境美國。

國務院說，卡提斯「妨礙針對跨國犯罪的重大國際調查」；此言是指卡提斯捲入一起洗錢醜聞，巴西已尋求引渡他。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在聲明中說：「（卡提斯）這些行徑加深民眾對於巴拉圭總統府內部腐敗且有罪不罰的觀感，破壞了巴拉圭民主制度的穩定性。」

布林肯還說：「此外，最近有紀錄顯示卡提斯與外國恐怖組織打交道，這些行徑助長這樣的情況持續存在。」

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布林肯並未進一步說明，但巴拉圭副總統韋拉斯格斯（Hugo Velazquez）先前指控卡提斯與黎巴嫩武裝團體真主黨（Hezbollah）有關，據稱真主黨透過巴拉圭及其與阿根廷和巴西的三通邊境走私假菸獲利。

卡提斯在聲明中說，他準備好提供「一切支援及有關當局所需的第一手消息」來證明他的清白。他的律師也在記者會上說，卡提斯「遭受政府迫害」，美國國務院上述決定是根據「存有偏見的資訊，是他的政敵大力遊說後的結果」。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110723