英保守黨魁選舉可網路改票 專家憂中國駭客操控

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（中央社倫敦24日綜合外電報導）英國保守黨黨魁選舉進入全體黨員參與的決選階段，由於黨員投票後可有一次機會透過網路更改，安全人士擔心，中國可能以類似於俄羅斯2016年干預脫歐公投的方式，試圖操控選舉。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，這是史上首次開放保守黨黨員透過網路更改郵寄投票，若他們改變心意想支持其他候選人，可有一次機會更改。

但安全消息人士警告，這項改革可能導致投票過程遭外國駭客攻擊。

2020年英國國會情報與安全委員會（Intelligence and Security Committee）報告發現，「大量證據」顯示俄羅斯屢屢插手英國選舉，其中包括2016年英國針對退出歐洲聯盟（EU）舉辦公投之時。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）對中俄採取強硬立場，前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）則以符合國際貿易利益為由，對中俄立場較為溫和。

蘇納克開始角逐黨魁後，中國最大的官方小報盛讚他過去在強化中英關係方面的表現。

中國共產黨喉舌「人民日報」姊妹報「環球時報」（Global Times）指出，「多數候選人對中強硬」，蘇納克是唯一「對發展英中關係態度清晰務實的候選人」。

特拉斯今天接受「每日郵報」訪問時，則宣揚她在中俄兩國方面的政績。她說：「作為自由世界，我們犯了巨大的錯誤，因為我們和俄羅斯太接近了，讓俄羅斯加入八大工業國集團（G8）、讓歐洲變得依賴俄羅斯的石油和天然氣，俄羅斯的商業文化也因此對倫敦等地帶來了影響。」

「現在我們透過世上任何國家可對俄羅斯實施的最嚴厲制裁，解決了這個問題。我敦促歐洲盡快擺脫俄國天然氣，因為這正在為（俄國總統）蒲亭（Vladimir Putin）的戰爭機器提供資金。我認為我們需要非常清楚，俄國正在與中國合作。」

「我們不該在戰略上依賴中國，我們應該在技術等方面非常小心，才不會蒙受這種威脅。」

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特拉斯補充說：「我們需要和志同道合的國家多加合作，建立我們的韌性，不管是在能源方面還是在糧食方面，我們不能變得什麼都仰賴那些獨裁政權。」

蘇納克夫人阿克莎塔．莫西（Akshata Murthy）握有兩家中國技術服務企業的經濟利益，她透過印度億萬富翁父親納拉雅納．莫西（Narayana Murthy）創辦的IT諮詢集團Infosys，與這些公司有所連結。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1110725