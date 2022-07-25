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熱浪肆虐法國森林大火頻傳 其中3場起於縱火

2022/7/25 23:20
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（中央社法國布勒斯特25日綜合外電報導）法國檢方今天表示，法國西北部上週爆發的2場森林大火，是由縱火所引起。這使得法國近幾週來累積已有3場森林火災起因是蓄意縱火。

法新社報導，過去2週，凶猛熱浪席捲歐洲。而法國西北部不列塔尼（Brittany）地區通常潮濕且風大，卻也發生2起森林大火。

法國地方檢察官海利（Carine Halley）表示，專家找到起火點之後，發現這2場火災「毫無疑問是人為引起」。

不列塔尼的這2起大火規模相對小，但更往南在包圍波爾多（Bordeaux）的吉倫特省（Gironde）發生的2場大火，則已摧毀2萬多公頃的乾燥林地。

自12日以來，吉倫特省已出動2000多名消防員在飛機和直升機支援下救火。火勢已迫使總計3萬6000位居民和露營區遊客從這個地區撤離。

吉倫特省省長布丘（Fabienne Buccio）今天宣布，其中規模最大、在內陸朗迪哈村（Landiras）周圍的一場大火，火勢終於已經獲得控制。她強調「大火仍未撲滅」，但已經停止蔓延。

法國檢方上週表示，吉倫特省的大火也被視作人為縱火案，但一名39歲嫌犯因缺乏證據已經獲釋。

在法國境內大西洋沿岸的歐洲最高沙丘「皮拉沙丘」（Dune of Pilat）附近，也有大片森林付之一炬。這場火災則據信是由車輛的火花意外引發。（譯者：施施/核稿：張正芊）1110725

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