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溫哥華槍擊案2死2傷 歹徒遭警擊斃

2022/7/26 13:12
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（中央社蒙特婁26日綜合外電報導）加拿大有關當局表示，溫哥華（Vancouver）附近今天凌晨發生一系列槍擊事件，一名持槍歹徒在殺害2人並傷及2人之後，遭到警方擊斃。

法新社報導，此前傳出消息，稱歹徒可能是針對遊民犯案，但這點並未立即獲得案發地朗里（Langley）當局的證實。朗里是個擁有13萬人口的城鎮，位在溫哥華東南方，兩地相隔約一小時車程。

朗里警察局長巴雅尼（Ghalib Bhayani）在記者會上表示：「我可以證實，有4人遭到據信為單獨犯案的歹徒開槍射擊。」其中兩名受害者身亡，1名女性傷勢危急，另1名受害者腿部中彈。

巴雅尼表示，當局正在核查受害者和嫌疑人的身分，釐清他們之間是否有任何關連。

在加拿大，與槍械有關的暴力犯罪在所有暴力犯罪中占比不到3%，但自2009年以來，蓄意開槍殺人或傷人的人均比率增加了5倍。

鄰國美國發生一連串大規模槍擊事件後，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）宣布一項凍結手槍持有權的提案，等於禁止手槍的進口及銷售。（實習編譯：周雨潔/核稿：蔡佳敏）1110726

周雨潔
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