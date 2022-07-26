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被控射殺以色列屯墾區警衛 2巴勒斯坦人住宅遭拆

2022/7/26 19:21
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（中央社巴勒斯坦凱拉沃拜尼哈桑26日綜合外電報導）以色列軍方發表聲明說，以軍今天拆除了約旦河西岸占領區2名巴勒斯坦人的住宅，因為這2人被控在4月射殺1名以色列屯墾區安全人員。

法新社報導，聲明中說，以軍將艾西（Yusef Aasi）和米瑞（Yehya Miri）位於約旦河西岸北部凱拉沃拜尼哈桑（Qarawat Bani Hasan）鎮的住宅拆除。這2名巴人被控「在艾利爾（Ariel）市入口處犯下開槍奪命案，殺害了以色列屯墾區安全人員戈列夫（Vyacheslav Golev）」。

艾西和米瑞在4月29日行凶後次日被捕，目前由以色列方面拘留中。

這2人尚未遭到以色列軍事法院審訊，這座法院對約旦河西岸部分地區巴勒斯坦人的犯行擁有管轄權。以色列自1967年占領約旦河西岸。

上述以軍聲明中說：「在最高法院駁回這2名恐怖分子家屬提出的請求後，拆除作業執行。」

聲明中並說，在拆除進行時，現場有「數百名巴勒斯坦人挑起多次暴動，他們朝軍隊投擲石塊、汽油彈並焚燒輪胎，軍隊則採取驅散手段應對」。（譯者：張佑之/核稿：林治平）1110726

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