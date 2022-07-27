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抗衡中國 美海軍增加載人與無人船艦數量

2022/7/27 09:59
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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）據今天發布的報告，美國海軍預計他們未來的艦隊將由350多艘載人船艦及約150艘無人船艦組成，希望技術除了能抗衡日益壯大的中國艦隊，還可以降低維持艦隊的成本。

路透社報導，這項為2040年代及之後所制訂的計畫，強調「有必要應對與中國的長期競爭，並保有對俄羅斯的軍事優勢」。報告預測未來美國海軍艦隊數量，會略多於2021年訂定的海軍長期造船計畫。2021年海軍長期造船計畫的規模為321到372艘的載人船艦，以及77艘到140艘大型無人船艦。

亨廷頓英格爾斯工業公司（Huntington Ingalls Industries Inc）與通用動力（General Dynamics Corp.）是美國最大的造船公司，其他諸如波音公司（Boeing Co）等武器製造商也都在著手進行無人船艦的計畫。

美國海軍「戰鬥部隊」目前有298艘船艦，這不包括數十艘補給和後勤用船艦。

海軍在2023會計年預算案中，要求為8艘船艦提供279億美元資金，包括兩艘「維吉尼亞級」（Virginia class）攻擊潛艦、兩艘勃克級（Arleigh Burke class） 驅逐艦、1艘星座號（Constellation）巡防艦。

美國國會正努力為美國海軍的艦隊增加船艦。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110727

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