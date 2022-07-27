民主剛果反聯合國抗議擴散 3維和人員喪命

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（中央社果瑪26日綜合外電報導）剛果民主共和國官員今天說，東部的反聯合國抗議活動升溫，有3名聯合國維和人員與至少12名示威民眾遭殺害。聯合國秘書長強烈譴責這起暴力行為。

路透社報導，聯合國副發言人哈克（Farhan Haq）在聲明中說，秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）「強調，任何針對聯合國維和人員的攻擊都可能構成戰爭罪，呼籲剛果有關當局調查這些事件，迅速將犯案者繩之以法」。

法新社報導，民眾認定聯合國穩定剛果民主共和國特派團（MONUSCO）未拿出足夠作為來阻止武裝團體發動攻擊，因此怨聲載道。

群眾昨天闖入MONUSCO設於北基伍省（North Kivu）主要城市果瑪（Goma）的總部與供應基地，抗議活動今天擴散至北部的貝尼（Beni）與布滕博（Butembo）。

布滕博警察首長恩戈馬（Paul Ngoma）說，當地維和人員有3死1傷，示威民眾有7死多傷。恩戈馬表示，喪生的3名維和人員中，有兩人是印度籍，一人是摩洛哥公民。

MONUSCO今天表示，在布滕博基地的攻擊中喪命的是替聯合國服務的1名軍人與2名憲兵，受傷的1名維和人員傷勢嚴重。

MONUSCO說，「攻擊者暴力奪取剛果國家警察（Congolese National Police）人員的武器，近距離朝我們的維和人員開槍」。MONUSCO並「強烈譴責」這場攻擊。

摩洛哥軍方也發布聲明證實，一名摩洛哥籍維和人員中彈身亡，摩洛哥的MONUSCO分遣隊中還有20人在最近的動亂中受傷。

聯合國副發言人哈克在紐約警告，剛果民主共和國當地的情勢「十分動盪」，「正在出動增援部隊」。

在剛果民主共和國首都金夏沙（Kinshasa）舉行的記者會上，政府發言人穆雅亞（Patrick Muyaya）說，約有15人在最近的動盪中喪命，其中包括3名維和人員，另有61人受傷。

他說：「無論如何都不該訴諸暴力。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1110727