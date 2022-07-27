印尼美國8月聯合軍演 日本自衛隊將首度參與

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（中央社東京27日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天與印尼總統佐科威（Joko Widodo）會談後表示，日本自衛隊下個月將首度與美國和澳洲一同參加在印尼舉行的「嘉魯達之盾」（Garuda Shield）年度軍演。

路透社報導，兩國領導人在雙方今年第2度會談期間也同意就能源問題展開更密切合作，兩人今年4月已舉行過一次會談。岸田表示，印尼是「日本的重要戰略夥伴」。

他補充說，日本自衛隊將與美國、澳洲和其他國家，一同參與8月1日起在印尼舉行的嘉魯達之盾聯合軍事演習。

嘉魯達之盾年度演習通常由印尼和美國舉行。美國已經表示，今年在範圍和規模上將會顯著高於往年。

華府與其區域盟友正加緊努力，抗衡中國在印太地區日益增長的影響力，日本此刻參與這項聯合軍演，受到矚目。

岸田表示，日本將對印尼政府提供436億日圓（3.18億美元）貸款，用於建設基礎設施和防災。

根據金融資訊專業服務業者路孚特（Refinitiv）彙整國際貨幣基金（IMF）資料，印尼2020年為日本第14大出口市場，出口額為92億美元；同年，日本從印尼進口總額為145億美元，印尼為日本第12大進口來源國。

佐科威昨天訪問中國，在北京與中國國家主席習近平及國務院總理李克強舉行會談。雙方承諾擴大貿易規模，並加強在農業和糧食安全等領域的合作。

佐科威今天稍晚將會見日皇德仁。（譯者：劉文瑜/核稿：何宏儒）1110727