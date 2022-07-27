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沙烏地王儲訪希臘 簽協議承諾提供「更廉價能源」

2022/7/27 15:20
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（中央社雅典26日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）今天造訪希臘時宣布未來雙邊合作計畫，包括打造一條連結兩國電力網絡的電纜線，以提供歐洲「更廉價的再生能源」。

法新社報導，沙爾曼今天抵達希臘，這是他自沙國知名記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）遇害以來的首趟歐洲行程。他預計本週稍晚將訪問法國。

沙爾曼在與希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）於希臘首都雅典召開的記者會上說：「我相信我們有歷史性的機會，今天將敲定許多事項。」

沙爾曼說，這包括連接兩國電力網絡，以「透過希臘提供希臘和西南歐價格更低廉的再生能源」。

希臘外交部表示，雙方針對海上運輸、能源和國防科技等協議，預計於明天簽署。

異議記者哈紹吉2018年10月在沙烏地駐伊斯坦堡總領事館遭沙國特務殺害肢解，此事讓沙爾曼飽受國際撻伐。

美國總統拜登不到兩週前才造訪沙國城市吉達（Jeddah）參加中東地區領導人峰會，並以碰拳取代握手的方式和沙爾曼打招呼。

由於拜登競選總統時曾矢言要讓沙國為了哈紹吉命案及更廣泛的人權問題成為國際舞台上的「賤民」，因此拜登這樣打招呼的方式引發了爭議。（譯者：陳怡君/核稿：李佩珊）1110727

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