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金正恩神隱近20天引揣測 觀察稱可能準備核試

2022/7/27 16:46
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（中央社首爾27日綜合外電報導）北韓領導人金正恩自從8日出席活動後，已近20天未公開亮相，並且缺席紀念韓戰「停戰協定」簽署69周年相關活動，引起猜測。有觀察認為，他可能正為北韓第7次核試爆進行準備。

韓國聯合新聞通訊社綜合北韓媒體報導，金正恩8日出席北韓勞動黨幹部講習活動，和與會人員合影後，至今未公開進行活動。他甚至缺席為「停戰協定」簽署69周年而舉辦的第8次全國老兵大會，引發揣測。

今年以來金正恩每月公開亮相至少4次，報導指出，他將近20天未露面「實屬罕見」。

有觀察推測，金正恩可能正為北韓第7次核試爆進行準備，或是確診新冠病毒，但也可能正休假避暑。不過他是否會出席今天「停戰協定」簽署69周年紀念日（北韓稱「戰勝節」）活動還有待觀察，而且以往金正恩也曾隱身20天以上。

韓國北韓大學院大學副校長梁茂進告訴韓聯社，今年並非「戰勝節」逢5逢10的重要年份，北韓可能認為不需要對外釋放消息，因此未安排金正恩出席老兵大會。金正恩多日未露面看似是進入「修整」模式，但他很有可能不久之後再度公開亮相。

報導並引述韓國統一部官員指出，金正恩有「蟄伏」更久的先例，因此相關情況還有待觀察。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110727

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