微軟上季獲利不如預期 來年營收料成長2位數

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（中央社舊金山26日綜合外電報導）微軟公司今天公布財報，由於個人電腦在中國生產延遲以及需求下降，上一季獲利不如預期；但預估本會計年度可望呈現兩位數成長，使今天股價上揚5%。

法新社報導，根據微軟季報，上一季營收519億美元，獲利167億美元，超過前一年同季，但仍不如預期。

韋德布希證券公司（Wedbush）分析師艾夫斯（Dan Ives）在傳給投資人的訊息中說，微軟獲利受挫的主要原因在於匯率，以及在中國的個人電腦生產活動因防疫封鎖而延遲。

微軟表示，美元幣值走強使該公司報價在外國市場顯得比較昂貴，因而損及銷售。

但艾夫斯在訊息中指出：「微軟最重要的核心業務雲端和商業預約服務雖然也令人疑慮，但比較穩健。」

路透社報導，在雲端運算的需求推升下，微軟預估7月1日開始的會計年度全年營收將以兩位數字成長。

年度業務展望堅挺顯示，微軟持續受益於各工作單位因疫情而採取的分流上班模式。在通膨飆高以及消費者減少支出的情況下，目前投資人已有經濟逆轉的心理準備。（譯者：張佑之/核稿：何宏儒）1110727