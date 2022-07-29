俄法院以數據存儲違規為由 開罰科技巨頭

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（中央社莫斯科28日綜合外電報導）俄羅斯的法院今天對Meta Platforms公司的通訊軟體WhatsApp與Snapchat母公司Snap Inc等外國公司處以罰款，指稱他們拒絕將俄羅斯用戶數據儲存在俄國。

路透社報導，自俄羅斯2月24日出兵烏克蘭以來，俄羅斯與大型科技公司在內容、審查、數據與當地代表權的衝突升級。

莫斯科的塔干斯基地區法院（Tagansky District Court）對WhatsApp以累犯為由，處以1800萬盧布（約新台幣910萬元）罰款。去年8月，WhatsApp才遭罰400萬盧布。

法院上月也以再犯為由，對谷歌公司（Google Inc.）處以1500萬盧布罰款。

法院也對交友網站Tinder母公司Match Group罰款200萬盧布；Snapc和美國線上旅遊公司Expedia Group旗下的Hotels.com罰款100萬盧布；串流音樂平台Spotify罰50萬盧布。

Expedia Group在聲明中說，公司已在研究法院這項判決，但目前沒有進一步消息可提供，「然而我們能證實，Hotels.com已於2022年4月1日關閉在俄羅斯的銷售點，不再蒐集俄羅斯用戶數據」。

其他公司目前未回應置評請求。

今年3月，Spotify關閉在俄羅斯辦公室，隨後便中止在俄國的服務。

在俄烏衝突開始後不久，俄羅斯政府限制民眾使用Meta旗艦平台臉書（Facebook）和Instagram，以及其他社群網站推特（Twitter）。批評人士認為此舉是俄羅斯試圖對資訊流動有更大的控制。

俄羅斯法院先前裁定Meta犯下「極端主義活動」罪，Meta在6月上訴遭駁回，但俄國允許WhatsApp維持運作。（譯者：陳怡君/核稿：盧映孜）1110729