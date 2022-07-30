日本COVID-19連4天逾20萬例 沖繩等再創單日新高

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（中央社東京30日綜合外電報導）日本正遭受第7波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情侵襲，今天全境新增逾22萬例，已連續4天單日新增逾20萬例，包括沖繩、廣島等地新增確診病例分別再創當地新高紀錄。

日本富士新聞網自行統計，截至日本時間今天晚間6時20分止，單日已新增22萬2308例確診病例，連續4天逾20萬例，另新增101例死亡病例。

日本政府厚生勞動省表示，截至7月29日止，全境重症患者共403人，是繼4月12日以來時隔109天再度超過400人。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增3萬3466例確診病例，較上週六增加768例，創週六新高紀錄，且單日新增已連續11天高於上週同日。日本經濟新聞自行統計，東京都至今累計病例數213萬5250例，包括4661例死亡病例。

大阪府今天新增2萬2833例確診病例，較上週六增加300多例，至今累計病例數135萬4667例，包括5342例死亡病例。

廣島縣今天新增3270例確診病例，以首度單日逾3000例再創歷史新高紀錄，至今累計病例數21萬829例，包括517例死亡病例。

岡山縣今天新增2616例確診病例創歷史新高，也是連續4天單日新增逾2000例，至今累計病例數13萬4818例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增5762例確診，較上週六的5297例多465例，連續3天單日新增逾5000例，再創當地歷史新高，至今累計病例35萬4401例，光是7月新增就超過10萬例。

沖繩縣目前專責病床使用率已高達87.2%，重症病床使用率也來到41.9%。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增1077.49人染疫，沖繩縣以2263.59人連續127天高居日本各地之冠；福岡縣以1599.48人次之、東京都以1596.77人排名第3。

讀賣新聞報導，北海道政府今天表示，北海道知事鈴木直道確診COVID-19，目前症狀輕微，將在家隔離到8月8日。（譯者：黃名璽/核稿：陳正健）1110730