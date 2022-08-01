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伊朗重申技術上可造核彈 惟目前無此打算

2022/8/1 17:36
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（中央社杜拜1日綜合外電報導）伊朗半官方的「法斯通訊社」（Fars news agency）報導，伊朗原子能組織（AEOI）首長艾斯拉米今天表示，伊朗擁有製造核彈的能力，但該國並無意這樣做。

路透社報導，艾斯拉米（Mohamed Eslami）重新申述了伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的高階顧問哈拉濟（Kamal Kharrazi）上月發言。

哈拉濟當時表示：「幾天內，我們就能把鈾濃縮到60%，可以輕鬆製造90%的濃縮鈾…伊朗擁有製造核彈的技術工具，但還沒有決定要製造。」

哈拉濟的發言罕見暗示，長期以來一直否認尋求核武的伊朗，可能對核武有興趣。

伊朗已提高濃縮鈾濃度至60%，遠高於2015年伊朗核協議中規定的上限3.67%。濃度達90%的濃縮鈾可以用於製造核彈。

美國2018年在時任總統川普（Donald Trump）任內退出伊朗核協議，並恢復嚴厲制裁，促使伊朗開始不遵守這項協議中的許多承諾。

伊朗談判代表昨天表示，針對歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）提出、旨在挽救2015年伊朗核協議的建議，伊朗已做出回應並希望迅速結束相關談判。（譯者：施施/核稿：嚴思祺）1110801

哈拉濟
官員：伊朗技術上可造核彈 但尚未決定做不做
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