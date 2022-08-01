更多編輯台推薦新聞：
中職全壘打大賽林子豪9轟奪冠 史上最年輕改寫張泰山紀錄
運動

中職全壘打大賽林子豪9轟奪冠 史上最年輕改寫張泰山紀錄

Google Doodle紀念法式滾球小遊戲 玩家變身橄欖PK
科技

Google Doodle紀念法式滾球小遊戲 玩家變身橄欖PK

申請理賠保戶「像在討債」 保險業史上最大信任危機
產經

申請理賠保戶「像在討債」 保險業史上最大信任危機

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

教宗將訪哈薩克 料與俄羅斯東正教牧首會晤

2022/8/1 20:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社梵蒂岡1日綜合外電報導）天主教教廷今天宣布，教宗方濟各（Pope Francis）將於9月前往哈薩克參加宗教領袖會議。教宗此前曾表示，他希望與俄羅斯東正教牧首基里爾（Patriarch Kirill）會面。

梵蒂岡發布聲明稱，方濟各將於9月13日至15日出席在哈薩克首都努爾蘇丹（Nur-Sultan）舉行的第7屆世界和傳統宗教領袖大會（Congress of Leaders of World and Traditional Religions）。方濟各最近幾次接受媒體採訪時表示，他希望在那裡與基里爾會晤。

梵蒂岡的聲明中並未提到基里爾。聲明是以俄文、義大利文和英文發布。哈薩克語和俄語是哈薩克兩種官方語言。

基里爾全力支持俄羅斯入侵烏克蘭。方濟各曾計劃於6月訪問黎巴嫩，隨後在耶路撒冷與基里爾會面，但兩個行程都被取消。

已故教宗若望保錄二世2001年曾訪問了哈薩克首都，當時其名稱為阿斯塔納（Astana）。（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1110801

方濟各
教宗加國彌撒遇抗議 原民要求廢百年殖民教義 教宗譴責意識形態殖民 再次對加國原住民受虐致歉
基里爾
英最新制裁名單 俄東正教牧首和高級軍官在內 譴責戰爭 烏克蘭東正教會莫斯科分會與俄國切割
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族