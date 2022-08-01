教宗將訪哈薩克 料與俄羅斯東正教牧首會晤

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（中央社梵蒂岡1日綜合外電報導）天主教教廷今天宣布，教宗方濟各（Pope Francis）將於9月前往哈薩克參加宗教領袖會議。教宗此前曾表示，他希望與俄羅斯東正教牧首基里爾（Patriarch Kirill）會面。

梵蒂岡發布聲明稱，方濟各將於9月13日至15日出席在哈薩克首都努爾蘇丹（Nur-Sultan）舉行的第7屆世界和傳統宗教領袖大會（Congress of Leaders of World and Traditional Religions）。方濟各最近幾次接受媒體採訪時表示，他希望在那裡與基里爾會晤。

梵蒂岡的聲明中並未提到基里爾。聲明是以俄文、義大利文和英文發布。哈薩克語和俄語是哈薩克兩種官方語言。

基里爾全力支持俄羅斯入侵烏克蘭。方濟各曾計劃於6月訪問黎巴嫩，隨後在耶路撒冷與基里爾會面，但兩個行程都被取消。

已故教宗若望保錄二世2001年曾訪問了哈薩克首都，當時其名稱為阿斯塔納（Astana）。（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1110801