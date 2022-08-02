誤解恐引發核毀滅 美英法籲俄國停止危險言行

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（中央社紐約聯合國總部1日綜合外電報導）聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天警告，誤解可能會引發核毀滅，美國、英國和法國也呼籲俄羅斯停止「其危險的核言論和行為」。

法新社報導，古特瑞斯在紐約召開「禁止核子擴散條約」（Nuclear Non-Proliferation Treaty）大會開場時警告，世界面臨「冷戰高峰以來未曾出現過的核危險」。

古特瑞斯提到俄羅斯與烏克蘭的戰爭，以及朝鮮半島和中東地區的緊張情勢，說他害怕「潛在的核危機」可能擴大。

他在第10屆「禁止核子擴散條約」檢討大會上說：「今天，人類距離核毀滅只差一個誤會、一個錯估的距離。」

他還說，「目前為止，我們一直非常幸運，但幸運不是一種策略，也不是地緣政治緊張局勢演變成核衝突的擋箭牌」，同時呼籲各國「讓人類走上一條通往沒有核武世界的新道路」。

國際「禁止核子擴散條約」1970年生效，宗旨是要防止核武擴散。這場會議從2020年起因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情多次延期，今天總算在紐約聯合國總部舉行，會議將持續到8月26日。

古特瑞斯懇求：「淘汰核武是確保它永遠不會被使用的唯一保證。」他還說，為了參加1945年8月6日美國以原子彈轟炸廣島紀念日，他將前往這座日本城市。

古特瑞斯補充表示：「全球軍火庫目前握有近1萬3000件核武，而核擴散的風險如今正在增長，防止升級的護欄卻在削弱。」

今年1月，聯合國安全理事會（UN Security Council）5個常任理事國美國、中國、俄羅斯、英國和法國承諾防止核武進一步擴散。

美國、英國和法國今天透過聯合聲明重申承諾，說「核戰是打不贏的，也絕對不能打」。

俄羅斯於2月24日揮軍入侵烏克蘭後不久，宣布核武部隊進入高度警戒；美、英、法將矛頭指向俄國，呼籲莫斯科當局遵守「禁止核子擴散條約」下的國際承諾。

這3國指出：「在俄羅斯無端非法侵略烏克蘭的戰爭後，我們敦促俄國停止其不負責任且危險的核言論和行為。」

據美聯社報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天在張貼於個人網站、向「禁止核子擴散條約」參與國致意的訊息中，似乎收回了核武警告。

蒲亭說：「我們認為核戰爭打不贏，也絕不能打，我們主張為國際社會成員提供平等和不可分割的安全。」

蒲亭說，俄國「始終如一地遵守禁止核子擴散條約的文字和精神」，並期望各方都能「嚴格遵守自己的承諾」，在會議中做出「重大貢獻」，以強化這項防止核擴散制度，「確保世界和平、安全與穩定」。

雖然許多演說的重點放在俄羅斯上，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也譴責北韓持續擴張其非法核子計畫，也指控伊朗「依舊走在核升級的道路上」。

他說：「因此我們在關鍵時刻齊聚一堂。」（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1110802