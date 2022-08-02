助賣伊朗石油到東亞 美國制裁中國阿聯等6公司

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國今天對中國和阿拉伯聯合大公國等6家公司實施制裁，指控他們協助銷售數千萬美元伊朗石油及石化產品到東亞；值此之際，美國正尋求加強施壓德黑蘭，以遏止伊朗核計畫。

美國財政部和國務院在兩項各別聲明中，合計對6家公司實施制裁，其中4家位於香港，1家在新加坡，1家在阿拉伯聯合大公國（UAE）。

財政部指控伊朗數一數二的石化業經紀公司─波斯灣石化工業商業公司（Persian Gulf Petrochemical Industry Commercial Co, PGPICC）利用多家公司管道，方便伊朗石油和石化產品銷往東亞。

財政部並鎖定總部位於阿聯的Blue Cactus Heavy Equipment and Machinery Spare Parts Trading L.L.C.，指這家公司協助銷售數百萬美元源於伊朗的石油產品，售予香港眾祥石化有限公司（Triliance Petrochemical Co. Ltd.）；這家公司先前也曾被美國制裁過。

財政部並針對總部設於香港的Farwell Canyon HK Limited和Shekufei International Trading Co., Limited實施制裁，指兩家公司提供船運便利，將相關石油產品銷售給東亞的買家。

另外，美國國務院對總部設在新加坡的Pioneer Ship Management PTE LTD和香港的Golden Warrior Shipping, Co. Ltd.公司實施制裁，指控前者安排一艘船運載伊朗石油產品；後者涉入與伊朗石油和石油產品相關的交易。

這些制裁行動凍結了受制裁公司在美國的資產，並普遍禁止美國人與他們做生意，其他人與受制裁公司往來也可能有被制裁風險。

這一波新制裁是美國在過去兩個月來，針對中國公司和與伊朗相關的第3波制裁行動。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1110802