日相岸田提廣島行動方案 5大重點促核裁軍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京2日綜合外電報導）日相岸田文雄以首位與會日相身分，親赴美國紐約出席禁止核子擴散條約（NPT）審議大會，並在演說時提出包括5大重點的「廣島行動方案」（Hiroshima Action Plan）促核裁軍。

日本讀賣新聞報導，今年NPT審議大會在日本時間1日深夜於美國紐約聯合國總部開幕，岸田親赴會場用英語發表演說，提出呼籲邁向「無核武世界」的行動方案，並要求擁核國透明化核戰力。

為了邀請全世界年輕人訪問原子彈爆炸地，岸田也表明將提撥1000萬美元（約新台幣3億元）在聯合國創設基金。

這是日本首相首度出席NPT大會，岸田身為原子彈爆炸地廣島縣選出的首相，以推動核裁軍作為畢生職志。

岸田在演說時提到入侵烏克蘭的俄羅斯威脅動用核武說，「對於可能再度發生核武器慘禍感到嚴重憂慮」，絕不容許威脅甚至動用核武。

他提出包括5大重點的「廣島行動方案」，分別是繼續不使用核武器、提升透明度、維持減少核武數量的趨勢、禁止核武擴散與和平使用核能，及推動各國領導人等人士訪問原子彈爆炸地。

在提升透明度的部分，主要是顧慮到中國，要求公開有關在核武器使用的高濃縮鈾及鈽等核分裂物質的生產狀況資訊。

為維動減少核武器，也將敦促持續緊張情勢的美中兩國展開核裁軍及軍備管理對話。

為促使「全面禁止核子試爆條約」（CTBT）生效，岸田也表達配合9月舉行的聯合國大會，有意主辦由條約批准國參與的首次領袖級會議「CTBT友人會議」。

岸田表示，將在聯合國創設「青年非核領袖基金」，規模為1000萬美元，主要目標是培育致力核裁軍與禁止核子擴散的新世代領袖。

這次NPT審議大會會期約4週，在1日到4日的一般討論演說後，與會國家將針對核裁軍、禁止核子擴散及和平使用核能3大主題進行討論，目標是通過最終文件。

不過，2015年的上次大會未能通過最終文件，這次面對俄羅斯入侵烏克蘭及中國增強核戰力的情況，預料要達成協議恐有難度。（譯者：黃名璽/核稿：李佩珊）1110802