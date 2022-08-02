銅礦場驚見200公尺深天坑 智利展開調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社智利聖地牙哥1日綜合外電報導）位於智利北部一處銅礦場在週末赫然出現一個直徑約25公尺、深度約200公尺的神祕天坑，當局今天著手展開調查。

路透社報導，智利媒體發布天坑的空照圖，現場位於首都聖地亞哥（Santiago）北方約665公里處，當地是由加拿大倫丁礦業公司（Lundin Mining）經營的銅礦場。

智利國家地質和礦業局（Sernageomin）局長蒙特內哥羅（David Montenegro）發表聲明指出，他們是7月30日得知此一天坑，已派專業人員前往現地。

蒙特內哥羅說：「這個天坑頗深，到底約有200公尺，我們還沒在底部測得任何物質，倒是看到不少水。」

當局據報已將礦場從入口到工作場址這段區域關閉，這塊區域靠近天坑。倫丁礦業公司今天下午在一則聲明表示，天坑不影響任何員工及居民。

業者在聲明說：「距離天坑最近的家戶在600公尺以外，而人口綢密區和公共設施更距受影響區域將近1公里遠。」（實習編譯：莊宇欽/核稿：陳亦偉）1110802