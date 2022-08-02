美國向俄羅斯提議換囚後 女籃球星格林納再出庭

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（中央社俄羅斯希姆基2日綜合外電報導）因涉毒遭俄羅斯監禁的美國女籃明星格林納（Brittney Griner）今天再度出庭受審，與此同時，美國則試圖透過換囚讓她獲釋，幫助她躲過最長10年的牢獄之災。

格林納擁有兩面奧運金牌，也是美國女子職籃（WNBA）球星。今年2月17日，她因為行李內放了含大麻油的電子菸匣，在莫斯科（Moscow）謝瑞米提耶佛機場（Sheremetyevo airport）被拘留。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上月底表示已向俄方提出「實質建議」，以爭取讓格林納和已退伍陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan）等美國公民獲釋。

一名消息人士說，華府願意釋放有「死亡商人」之稱的軍火走私犯布特（Viktor Bout），來換取格林納和惠蘭的自由。

俄羅斯表示尚未達成協議，而在格林納的判決出爐前，也不太可能換囚。格林納案可能8月中作成判決。

31歲的格林納承認自己有罪，但否認蓄意違反俄國法律。

路透社報導，今天她穿戴卡其素色T恤和圓邊眼鏡，由警察送進莫斯科郊外的希姆基地方法院（Khimki District Court）法庭。上週她作證時說不知道自己行李內怎麼會有這些電子菸匣，可能是趕著出門，無意間打包進去的。

格林納是WNBA鳳凰城水星（Phoenix Mercury）中鋒，為了增加收入，她之前就曾趁WNBA休賽期，為俄羅斯女子籃球超級聯賽（Russian Women's Basketball Premier League）UMMC葉卡捷琳堡隊（UMMC Ekaterinburg）效力。還有一些美國球員也會這麼做。

格林納2月飛往俄國，原定是要為UMMC葉卡捷琳堡出賽。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1110802