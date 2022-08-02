擔憂巴勒斯坦報復 以色列部隊關閉加薩附近地區

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（中央社哲寧2日綜合外電報導）巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織兩名高級成員昨天夜間遭到以色列逮捕後，以軍部隊今天對平民關閉靠近加薩邊界的地區，宣稱有報復的風險。

據法新社報導，以色列武裝部隊昨晚對約旦河西岸衝突熱點地區哲寧（Jenin）發動突襲時，射殺一名17歲巴勒斯坦青少年。伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）指這名少年名叫卡夫尼（Dirar al-Kafrayni），並宣稱他是該組織成員和「我們英勇的烈士」。

以色列軍方表示，以軍和警方一起行動，「兩名遭通緝的恐怖嫌疑犯」被警方逮捕。

一位要求匿名的巴勒斯坦安全消息人士告訴法新社，被拘留者之一是約旦河西岸伊斯蘭聖戰組織政治部門高層人物沙迪（Bassem al-Saadi）。他說，沙迪被捕時，遭到以軍軍犬咬傷。

消息人士還稱，被拘留的另一人則是沙迪的女婿，他是聖戰組織在哲寧的一名募款人。

伊斯蘭聖戰組織與伊朗關係密切，在加薩影響力強大，經常在當地對以色列發動火箭襲擊。

以色列軍方說，「由於有直接威脅」，軍方正阻止平民進入加薩附近地區。軍方聲明稱：「在確認巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織在進行恐怖活動後，軍方決定封鎖與加薩走廊（Gaza Strip）安全圍籬相鄰的地區和道路。」

以色列還關閉唯一供人們進出加薩的跨境關卡，以國政府稱，總理拉皮德（Yair Lapid）正在檢討安全情勢。（譯者：楊明暐/核稿：劉淑琴）1110802