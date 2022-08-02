英保守黨員最新民調 黨魁之爭差距不大

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦2日綜合外電報導）英國保守黨將選出下任黨魁接替首相強生，但根據對保守黨員民調顯示，目前領先的外相特拉斯（Liz Truss）和另一名候選人蘇納克（Rishi Sunak）的差距並不如原先認為的大。

路透社報導，根據義大利數據公司Techne於7月19日至27日對807名保守黨員所做民調，特拉斯獲得48%支持率，僅微幅領先蘇納克的43%。

這項民調顯示，保守黨黨魁可能比先前所想更加激烈。英國市調公司「輿觀」（YouGov）在7月20、21日所做民調曾顯示，特拉斯大幅領先蘇納克24個百分點。

特拉斯正與前財相蘇納克展開保守黨黨魁競選，爭取20萬名保守黨員支持。下任黨魁也將是英國新任首相。新黨魁的選舉結果將於9月5日公布。

目前為止，主宰選戰的是稅務議題。蘇納克指控特拉斯對選民承諾一旦上台就要大幅減稅是「不誠實」。他表示，他會先確保通膨獲得控制，再來討論減稅。

Techne訪問的保守黨員中，超過60%認為特拉斯的稅務政策比蘇納克好，他們也支持特拉斯打擊通膨，以及管控移民的政策。不過，受訪者認為蘇納克在脫歐的表現比較值得信任，也有較好的教育政策。

斯特拉斯克萊德大學（University of Strathclyde）政治學教授、英國民調專家柯蒂斯（John Curtice）1日表示，現在判斷選戰勝負還太早。

他告訴GB News，「我們必須記住，從保守黨議員決定要讓蘇納克對決特拉斯之後，我們只有過一場，我重複一次，只有一場針對真正投票者進行的民調」。

特拉斯今天因為建議依據工作地點調整公職人員薪水，而不是遵照全國工資協議，想藉此省下數十億英鎊，而遭到反對黨以及部分保守黨議員批評。

蘇納克的支持者、蒂斯河谷（Tees Valley）市長豪森（Ben Houchen）說，他對於特拉斯的計畫簡直「無話可說」。「如果不把550萬人大幅減薪，這根本辦不到。面臨減薪的包括大倫敦地區外的護理人員、警員，以及軍隊人員。」

此外，特拉斯指控蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）是一名「尋求關注的」獨立派，今天遭蘇格蘭執政黨批評。

特拉斯昨晚在英格蘭西南部艾克斯特（Exeter）舉辦的一場保守黨員集會上，被捲入對英國憲政未來的爭論。

她說：「我認為對付施特金的最好方法，就是忽視她。」

蘇格蘭民族黨（Scottish National Party, SNP）正在尋求第二次蘇格蘭獨立公投。

被問到是否會支持獨立公投，特拉斯呼應被她視為偶像的佘契爾夫人（Margaret Thatcher）著名「No! No! No!」演說，表示答案是「No、no、no」。

蘇格蘭副首席大臣史文尼（John Swinney）稱特拉斯的發言「粗魯無禮」，並強調相比區區20萬名保守黨員，SNP去年在選舉中贏得了大約240萬張選票。（譯者：戴雅真/核稿：劉淑琴）1110802