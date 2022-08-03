拜登促增產石油 OPEC+集會受矚目

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（中央社維也納3日綜合外電報導）美國總統拜登上個月試圖說服沙烏地阿拉伯增產石油，以控制高能源價格助長的通貨膨脹。主要石油出口國的石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）今天集會共商其生產策略。

法新社報導，俄羅斯入侵烏克蘭導致油價飆漲，沙烏地和俄羅斯為首的油國集團抗拒美國要求大幅增產石油的壓力。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間油價崩跌而於2020年減產後，OPEC+去年開始適度增產，並且逐月更新相關政策。其石油產出理當已經回到疫情前的水準，但是增產協議停留在紙上談兵，23個成員國仍難以達到生產配額。

美國外匯經紀商安達（OANDA）分析師厄蘭（Craig Erlam）表示，OPEC+會議將會凸顯「拜登總統對這個卡特爾到底有沒有影響力」。

7月間引發議論的拜登沙烏地行，部分目的就在於說服這個王國增產，以穩定市場並且抑制失控的通膨。

儘管2018年記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）謀殺案發後，拜登曾經承諾要讓沙烏地成為「賤民國家」，他在訪問期間仍與沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）會面。

拜登在與沙烏地官員會面後表示，正為增加石油供給「卯足全力」。

石油經紀商PVM分析師瓦爾加（Tamas Varga）表示：「沙烏地阿拉伯及其盟友得決定是否理會拜登的要求並且增產，還是按兵不動，對俄羅斯展現團結。」

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）經理合夥人殷尼斯（Stephen Innes）表示，「考量到經濟衰退日益令人引以為憂，以及自從6月初以來油價走跌，OPEC+不太可能宣布顯著增產」。（實習編譯：莊宇欽/核稿：何宏儒）1110803