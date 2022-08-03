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攜無人機等被制裁物品欲闖關 俄人芬蘭邊界遭逮捕

2022/8/3 23:14
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（中央社赫爾辛基3日綜合外電報導）芬蘭海關今天表示，已逮捕若干想攜帶無人機等遭制裁物品越過與俄羅斯邊界的旅客。這些物品可能會提升俄國的工業和軍事能力。

法新社報導，芬蘭查扣這些物品的同時，內部正爭論是否應對核發俄國人民入境簽證施加限制。俄國2月24日入侵烏克蘭，招致西方的嚴格制裁。

芬蘭海關說，在7月22日至29日曾採取2500次以上檢查行動，結果查獲了大約100起這樣的案件。

海關發表聲明說，「目前約有20起旅客走私相關案件正在初步調查中」；並說，搜查結果發現了各種列入制裁的精品以及可能有軍事用途的物品。

海關執法局長格倫伯格（Mikko Gronberg）告訴記者：「我們也曾查獲無人機以及我們此刻不得談論的物品。」

芬蘭境內的俄羅斯遊客與日俱增已激起不滿，許多芬蘭人民認為，由於烏克蘭戰事正在進行中，應對旅遊活動加以限制。

芬蘭保守派反對黨上週建議，停止對俄國人民核發簽證。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）上週表示，若對俄國人民的簽證設限，俄國「將作出非常負面的反應」。（譯者：張佑之/核稿：林治平）1110803

培斯科夫
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