高加索納卡區衝突再起 美籲立即行動緩解緊張

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國國務院表示，對於亞塞拜然境內納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）爆發新一波血腥衝突「高度關切」，呼籲「立即採取行動」以緩解緊張局勢。

法新社報導，亞美尼亞和亞塞拜然之間爭議不斷的高加索山區出現新的緊張局勢。這波衝突造成3名士兵死亡，亞塞拜然當局表示，已經控制這個地區數個戰略高地。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）晚間在聲明中，表示「美國高度關切，並密切注意納卡區激烈衝突的相關報導，包括傷亡人數的消息」。

他說：「美國呼籲立即採取行動緩解緊張局勢，避免衝突愈演愈烈。」

這起衝突馬上引起國際反應。歐洲聯盟（EU）呼籲「立即停戰」，俄羅斯則指責亞塞拜然違反脆弱的停火協議。2020年亞美尼亞和亞塞拜然交戰6週，最後在俄羅斯斡旋下簽署停火協議。

普萊斯在聲明中呼籲，「所有與納卡區衝突有關或由其引起的問題，能藉由協商、全面性和持續性方式獲得解決」。

納卡區位於亞塞拜然境內，依國際法屬亞塞拜然，但人口以亞美尼亞人為主。

長期對立的亞美尼亞和亞塞拜然為爭奪納卡區，曾在1990年代及2020年交戰。

亞美尼亞已讓出數十年來控制的大片領土，俄羅斯國部署約2000名維和人員監督兩國脆弱的停戰狀態。儘管雙方簽署停火協議，緊張情勢仍舊存在。（實習編譯：許珈瑜/核稿：徐睿承）1110804