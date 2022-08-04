推特收購官司 法官裁定馬斯克反訴文件5日前公布

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（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）美國億萬富豪馬斯克7月放棄以440億美元收購社群媒體推特公司（Twitter），不但引發雙方互告，同時對於彼此官司爭議公開的程度也難以達成協議。

路透社報導，德拉瓦州衡平法院（Delaware Chancery Court）主審法官麥考米克（Kathleen McCormick）今天裁定馬斯克反訴文件應於5日中午以前公開，比馬斯克希望的日期晚了兩天。

根據未被授權討論此案的消息人士表示，馬斯克反訴文件最早將於明天公布。

總部設於舊金山的推特指控馬斯克，試圖在今天發布他的163頁反訴文件，而不讓推特有機會塗去攸關公司機密的資訊後，主審法官麥考米克做出這項裁定。

馬斯克的律師隨後反擊，指控推特試圖掩蓋「該公司不希望公開揭露的部分」，有損「憲法第一修正案」保障公眾對於雙方爭議知的權益。

推特7月29日收到馬斯克反訴文件副本，並表示法院裁定允許該公司5個工作天的時間，塗去敏感機密資訊的部分。馬斯克則表示，3個工作天已足夠。

馬斯克4月同意以每股54.2美元的價格收購推特，但在7月8日以推特公司在假帳號數量上誤導他為由，宣布終止交易，而不支付10億美元的分手費。

4天後，推特指控馬斯克因不符合其個人利益而破壞收購協議，要求馬斯克完成交易。

推特收購案官司訂於10月17日開庭審理。推特本週已發出傳票給支持馬斯克收購推特案的銀行、投資人和律師事務所；馬斯克也對推特的高盛集團（Goldman Sachs）和摩根大通（JPMorgan）顧問發出傳票。

推特股價今天收漲2美分，來到41美元。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110804