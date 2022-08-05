中共軍演 美前國安顧問：盼激發集體防禦行動

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（中央社記者江今葉華盛頓4日專電）中共近日在台灣周邊海域大規模軍演，升高對台威脅。前白宮國安顧問麥馬斯特表示，為確保台灣安全，應思考軍事平衡，協助台灣自衛。他也期望中共對台灣日益增加的威脅能激發更強大的集體防禦行動。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）台北時間2日訪台後，中共解放軍宣布，自台北時間4日中午12時起至7日中午12時止，在台灣周邊6處海空域進行重要軍事演訓行動，包含實彈射擊。

中華民國國防部4日表示，共軍向台灣北部、南部及東部周邊海域發射11枚東風系列彈道飛彈。

麥馬斯特（H.R. McMaster）今天在華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）一場討論裴洛西訪台影響的研討會中表示，中共的軍事演習是真正的威脅，中國認為有能力對台脅迫，威脅台灣。為確保台灣安全，應思考軍事平衡，讓台灣具有遏制衝突的能力，讓中共了解無法透過武力實現其目標。

他說，裴洛西訪台的一個好處或許在於產生急迫感，思考要為台灣做什麼。他期盼中國對台灣日益增加的威脅，能激發更大的集體防禦行動。

麥馬斯特指出，美方應儘快交付台灣國防採購，並透過有效的培訓將其整合到軍隊中。有了正確的防禦能力，台灣能成為「豪豬」。同樣重要的是，要認識到威嚇的重要性，對台灣、美國與自由世界而言，以行動表明意志極為重要，不僅在軍事領域，在經濟上亦然。

哈德遜研究所亞太安全事務主任克羅寧（Patrick Cronin）說，中國希望美國對台政策能接受他們的敘事框架，但中國的行動遭受猛烈抨擊，因為他們指控裴洛西訪台違反「一中原則」，但沒有美國官員會遵守「一中原則」，這是中國的說法，他們想強加並希望所有人接受。但事實是裴洛西訪台並未改變美國的「一中政策」。

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哈德遜研究所資深研究員海恩瑞克斯（Rebeccah Heinrichs）則期望裴洛西訪台能激發各方對台灣的支持，採取一切必要措施讓台灣有能力自我防衛，並加強美國在區域的防禦能力，以確保美國、日本及其他區域盟友的安全。

她說，台灣安全對美國的地緣政治、經濟都至關重要，如果中國占領台灣，將影響美國對區域的承諾，也是區域以美國為首的聯盟架構崩解的開始，美方應協助台灣建設所需的能力，確保台灣安全。（編輯：郭中翰）1110805