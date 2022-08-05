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非裔女子自宅誤殺案 美4員警遭多項重罪起訴

2022/8/5 18:18
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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國檢方今天將肯塔基州路易維爾4名現職和卸任警察起訴，4人於2020年執行一項突檢行動時出錯，將一名待在家中的非裔女性擊斃，引發全美抗議。

法新社報導，遇害非裔女子泰勒（Breonna Taylor）是在路易維爾（Louisville）住處遭員警破門而入射殺，歷經兩年多調查，司法部今天以多項重罪起訴4名警察。

美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）表示，聯邦起訴這4名員警的罪名包括侵犯民權、非法犯罪共謀、虛假陳述、違憲使用武力和破壞。

賈蘭德說：「這些違法事項導致泰勒之死。」「泰勒原本今天可以好好活著。」

2020年3月13日約莫午夜，26歲的泰勒和男友華克（Kenneth Walker）在住處熟睡，突然聽到門間有聲響，華克以為歹徒入侵而開槍，一名員警受傷，其他警察於是開了30多槍反擊，泰勒中彈喪命。

這些警察當時是在執行「不敲門搜索令」來逮捕毒販。這項具爭議性的搜索令，無須預先警告即可闖入民宅。

賈蘭德表示，3名員警－45歲的傑恩斯（Joshua Jaynes）、35歲的米尼（Kyle Meany）與古德利特（Kelly Goodlett）涉及在針對泰勒前男友的販毒案中偽造搜索令，他們遭控在明知缺乏正當理由卻仍尋求搜索令搜查，侵犯泰勒權利。

第4名員警漢基森（Brett Hankison）遭控過度使用武力、突襲時失控開火，導致泰勒身亡。

兩年多前，漢基森是此案唯一遭起訴的員警，其他開槍射殺泰勒的警察都未直接因泰勒的死而遭起訴。

當時消息一出，泰勒家族律師克魯普譴責大陪審團的決定「天理不容、令人作嘔」；案發所在地肯州第一大城路易維爾市有數千人走上街頭抗議。

代表泰勒家人的民權律師克魯普（Ben Crump）對於涉案員警遭起訴表示欣慰，他說：「今天是邁向正義的一大步。」

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而據路透社報導，泰勒遇害時年26歲，是醫院急診室技術員，本案和另外兩起案件2年前激起了全美整個夏季抗議種族不公和警方暴力的活動，當時正是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發的最初數月。

2020年5月，46歲的非裔男子佛洛伊德（George Floyd）在佛羅里達州明尼阿波利斯（Minneapolis）遭白人員警執法過當致死。佛洛伊德與泰勒之死，引發全美各地大規模的反種族歧視和反警察暴行的示威。（譯者：陳怡君、張佑之/核稿：楊明暐）1110805

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