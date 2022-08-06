美國鬧教師荒 退伍軍人與大學生湊合

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國當前出現嚴重教師荒，各地學校忙於在開學前找足教師。疫情疲乏、低薪，以及美國社會充斥議題與價值對立都是原因，有些州甚至找退伍軍人或大學生湊合。

「華盛頓郵報」報導，德州一些農村學校今秋將縮短為一週只上課4天；佛羅里達州找沒有教學背景的退伍軍人權充教師，亞利桑那州則找大學生來教導學童。

美國學校行政人員協會（AASA）常務董事多明尼克（Dan Domenech）談及教師荒說：「還從沒看過情況如此之糟。眼下這是學區相關的頭號惱人課題..困難重重的學區不得不想出五花八門的解決方法。」

由於缺乏全國性資料庫追蹤教師荒，因此難以確切得知美國2022-2023這個學年度有多少班級缺教師。但全美各地都不乏州級與學區級報告教職員短缺，每個地方從幾百到上千不等，眼看暑假將進入尾聲，仍看不到缺口有補上的跡象。

內華達州教育協會（The Nevada State Education Association）估計全州17個學區到8月初缺少的教師職缺約3000人；伊利諾州地區級督學協會（Illinois Association of Regional School Superintendents）發現，全州88%的學區「有教師短缺問題」，開缺達2040人。

在休士頓，前5大學區都通報教師缺員，開缺在200到1000不等。

威斯康辛州的麥迪遜都會學區（Madison Metropolitan School District）督學詹金斯（Carlton Jenkins）表示，教師荒嚴重到全美各學區的督學得建立私下通報機制，即時掌握彼此轄內教育人員流動情況。

詹金斯說：「目前的情況是，若我這裡有人想去加州，我會馬上通報加州同僚並附上推薦信，反之若有人要來這裡，比如從明尼蘇達州過來，當地的督學就會通報我。」

各地應急辦法，從為教師提供更好薪酬、降低教職資格門檻到併班等應有盡有。但內華達州教育協會會長艾契佛瑞（Dawn Etcheverry）覺得，這些臨時解決方案許多都可能會削弱學生學習能力，從而傷害學生。

艾契佛瑞說：「當併班時，教師就更缺乏與學生一對一的機會，不能深入瞭解個別學生，無論學業或人格發展。」

佛羅里達州教育協會（Florida Education Association）會長史巴爾（Andrew Spar）說佛州的教職需求孔急，開缺人數從去年的5000變成今年的8000。儘管如此，他不覺得找退伍軍人權充教職是好主意，且會讓很多不適任者進入校園造成問題，「在軍中有一套不代表就能成為一位好老師」。

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華郵指出，專家認為美國這波教師荒是諸多因素所致。疫情引發的教職人員身心疲乏、低薪，部分教育人員感覺政客、家長甚至校內董事會成員對他們毫不尊重，像學區和州透過政策和法律，限制教師在美國歷史、種族、種族主義及性別認同等議題哪些可講哪些別碰。

美國教師聯盟（American Federation of Teachers）主席懷恩嘉頓（Randi Weingarten）說：「當前美國政治局勢與COVID-19疫情餘波造就教師荒，背後都是人的因素。」（譯者：陳亦偉）1110806