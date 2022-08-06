南韓外長籲無條件對話 平壤官員態度保留

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（中央社記者廖禹揚首爾6日專電）韓媒引述南韓外交部高層官員說法報導，南韓外交部長朴振日前向北韓駐東協兼駐印尼大使安光日表達無條件對話意願，但安光日認為還是得先創造一定條件。

韓聯社今天引述官員說法報導，朴振4日晚間在東協相關外長會議的歡迎晚宴中與安光日短暫問候對話，這也是南韓現任總統尹錫悅上任後，兩韓官方首次公開接觸。

當時朴振主動向安光日表示「兩韓需要無條件的對話」，希望藉此實現朝鮮半島和平及非核化。不過，安光日僅簡短回應，認為還是要創造一定條件才有可能對話。

韓媒分析，目前兩韓及國際情勢緊張，進行兩韓對話的可能性實際上並不高。韓媒YTN也指出，安光日會後接受南韓媒體訪問時，即使被拍到與朴振相對而立的照片，仍否認兩人曾在場中見面。

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朴振這次出席東協區域論壇（ARF）再次譴責北韓今年以來頻繁發射飛彈等挑釁行為，呼籲北韓重新透過對話及外交解決問題，並對北韓人權及人道問題表示憂心。

今天飛返韓國的朴振在機場接受訪問時表示，下週訪中與中國國務委員兼外交部長王毅會面時，將就北韓核問題加強與中方溝通，預期可能在會中呼籲中國當局在克制北韓挑釁及重返對話方面，發揮建設性作用。（編輯：陳惠珍）1110806