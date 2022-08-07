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俄前副總理擊敗烏克蘭對手 蟬聯西洋棋總會會長

2022/8/7 21:58
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（中央社印度清奈7日綜合外電報導）俄羅斯前副總理德佛柯維奇今天擊敗烏克蘭籍對手巴里希波列茨，蟬聯世界西洋棋總會（FIDE）會長。

路透社報導，世界西洋棋總會表示，德佛柯維奇（Arkady Dvorkovich）今天在印度清奈舉行的大會上，以157票贊成16票反對，順利蟬聯會長。德佛柯維奇曾於2012到2018年期間擔任俄羅斯副總理。

2018年10月任會長至今的德佛柯維奇，擊敗烏克蘭籍對手巴里希波列茨（Andrii Baryshpolets）。巴里希波列茨批評曾任俄國副總理的德佛柯維奇和莫斯科領導階層的關係。

五度世界冠軍的印度西洋棋特級大師安南德（Viswanathan Anand）則當選副會長。

克里姆林宮對於德佛柯維奇當選會長表達歡迎之意。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov ）告訴俄羅斯新聞社（RIA）：「世界西洋棋總會會長選舉相當重要。這是一場全球盛事，我們當然支持俄羅斯公民德佛柯維奇。」

德佛柯維奇3月接受西方媒體訪問時，曾表達反對克里姆林宮侵略烏克蘭行動，遭俄國一名國會議員痛罵「叛國」，而辭去知名的斯科爾科沃基金會（Skolkovo foundation）主席一職。

當時斯科爾科沃基金會董事長表示，德佛柯維奇因無法兼顧斯科爾科沃基金會和世界西洋棋總會的職務而請辭。

在接受西方媒體訪問引發軒然大波後，德佛柯維奇在斯科爾科沃基金會官網表示，他「對於我們（俄羅斯）士兵的勇氣深感自豪」，並表示俄羅斯已經成了「嚴峻和無理制裁」的對象。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110807

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