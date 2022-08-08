法國旱情嚴峻 下半年穀糧牛奶恐短缺

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（中央社巴黎7日綜合外電報導）法國將面臨今年夏天第4波熱浪，有史以來最嚴重的乾旱將使村落沒有足夠飲用水，農民也因此警告今冬牛奶短缺已隱然浮現。

路透社報導，法國總理柏納（Elisabeth Borne）的辦公室已經設立危機小組因應旱情。乾旱使許多村落只能靠卡車運水，也促使國營「法國電力集團」（EDF）的電廠減少核電輸出，好將水省下來灌溉穀物。

法國西南部今天的氣溫預料將高達攝氏37度，然後這股熱氣8、9日將往北蔓延。

24小時播送天氣的法國電視頻道「天氣頻道」（La Chaine Meteo）說：「這波新的熱浪很可能就要到來。」

法國氣象局（Meteo France）表示，這是1958年開始有紀錄以來最嚴重的乾旱。這次的乾旱預料至少還要持續惡化到這個月中。法國7月的平均降雨不到10毫米。

法國農業部已表示今年玉米收成預料將比2021年減少18.5%，而歐洲正苦於俄羅斯、烏克蘭穀糧出口低於一般水平而出現的糧價上漲。

在此同時，法國全國農民工會全國聯合會（National Federation of Farmers' Unions）表示，乾旱導致糧草短缺，代表未來幾個月牛奶也會跟著短缺。

由於加倫河（Garonne）的水溫偏高，法國電力集團上週減少法國西南部一座核電廠的發電量，並對隆河（Rhone）沿岸的反應爐發出運轉警示。

法國本土幾乎全在實施限水節約，許多地方也因此禁止澆水及灌溉。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1110808