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歐盟減少15%天然氣用量 9日起實施

2022/8/8 22:29
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（中央社布魯塞爾8日綜合外電報導）歐盟國家同意縮減15%天然氣用量，以回應俄羅斯入侵烏克蘭引發的能源價格危機，將自9日開始實施。

法新社報導，歐盟27國成員2週前同意縮減天然氣計畫，今天公布於歐盟官方行政公報，依規定將於明天生效。

公報寫道：「考量到俄羅斯軍隊入侵烏克蘭對天然氣供應帶來的當前威脅，這項限制措施應立即緊急生效。」

縮減天然氣用量，目的是為了即時增加天然氣儲備，以用於可能會非常艱難的今年冬季。歐洲家戶與企業都因為持續飆升的能源價格所苦，並面臨俄羅斯天然氣減少供應。許多歐盟國家仰賴俄羅斯天然氣。

規定指出，從今年8月到明年3月期間，歐盟成員國應該「盡最大努力」減少「至少15%」的天然氣用量，基準是過去5年平均用量。

不過，部分歐盟成員國不必嚴格遵守這項本就號稱是自願性質的規定。仰賴俄羅斯直送天然氣的匈牙利就要求豁免。

去年歐盟國家有40%天然氣由俄羅斯輸入，歐洲經濟龍頭德國占大宗。

如果歐洲聯盟執行委員會（European Commission）發現「嚴重的天然氣供應短缺」，或是出現異常高的天然氣需求，可以要求歐盟國家替歐盟發布警告，這將使縮減天然氣使用量具有強制性，並限制豁免。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110808

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