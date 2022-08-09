俄國外長才剛走 布林肯訪非主張「真夥伴關係」

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（中央社南非普勒托利亞8日綜合外電報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天說，美國試圖與非洲締結「真正的夥伴關係」，並不是想在對非洲的影響力競爭上「超越」其他世界強權。

法新社報導，布林肯展開非洲3國的訪問行程，首站抵達南非，他在那裡概述了美國政府的新非洲政策。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）才剛結束訪問非洲的行程，布林肯隨後就到訪。但布林肯說，美國並未將非洲視為「強權之間最後的競爭場域」。

他在南非首都普勒托利亞（Pretoria）與南非外交部長潘道爾（Naledi Pandor）一起出席媒體簡報會。布林肯說：「我們承諾與非洲締結更堅實的夥伴關係，並不是想勝過任何人。」

南非是開發中國家的要角，在俄羅斯入侵烏克蘭戰爭一直維持中立，不願加入西方國家譴責俄羅斯的行列。在少數白人於1994年結束對南非的統治之前，俄國曾反對當地的種族隔離政策。

潘道爾說，南非沒有任何人支持戰爭，還形容俄國是「無關緊要的經濟夥伴」；她也說，她很高興美國沒有要南非選邊站。

但她表示，歐洲和其他地方的合作夥伴給人一種「自認為高人一等的霸凌感覺」。她提到加薩走廊爆發的衝突時說：「我們應該像關注烏克蘭人民一樣，關注發生在巴勒斯坦人民身上的事。」

布林肯今天稍晚在普勒托利亞大學演說時，闡述了美國對撒哈拉沙漠以南非洲的新政策，重點在於4大要務，即促進開放、增進民主、追求經濟發展和對抗全球暖化。

他說，美國和非洲國家必須以「平等夥伴」身分合作解決這些問題。

他表示：「非洲國家太常被當作其他國家進步的工具，而不是創造自己的進步。美國不會對非洲的選擇置喙，其他國家也不該這麼做。選擇權屬於非洲人民，且只屬於他們。」

一些批評人士說，美國在打擊非洲極端組織上的軍事行動沒什麼成果，中國與俄羅斯卻積極利用外交和經濟工具持續取得進展。

一份概述新策略的政策報告主張，在撒哈拉沙漠以南的非洲促進當地更開放、更民主，將有助於對抗中國、俄羅斯等國家的「有害活動」。

布林肯說：「脆弱的民主政體向來會有的治理不善、排外和腐敗現象，會讓這些國家更容易受到極端運動和外國干預勢力影響，包括克里姆林宮撐腰的（傭兵組織）瓦格那集團（Wagner Group），他們利用不穩定的情勢來掠奪資源，違法濫權卻不受懲罰。」瓦格那集團在馬利、中非共和國等非洲國家都有活動。

布林肯提出一系列措施，包括針對農業和再生能源發電場的投資。美國一直在資助這些計畫，以幫助非洲國家追求乾淨能源轉型，並處理COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及俄國與烏克蘭戰爭的後續效應。

布林肯在簡報會上說：「我們最重要的目標是締結美國與非洲之間真正的夥伴關係。我們不要失衡或交易般的關係。」（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1110809