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原爆77週年 日相岸田：讓長崎成為最後發生地

2022/8/9 13:24
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（中央社東京9日綜合外電報導）日本長崎今天迎接遭原子彈轟炸的77週年紀念日，身為另一處原爆地廣島選出的首相岸田文雄說，絕不重蹈77年前那一天慘禍的覆轍，「讓長崎成為最後的原爆地」。

日本放送協會（NHK）報導，今年和平祈念儀式雖然仍受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，但與會人數約1600人，已是2021年逾3倍之多。受到日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡影響，今年儀式在較往年維安更為嚴格的情況下舉行。

岸田今天出席在長崎市和平公園舉行的和平祈念儀式致詞時說，絕不重蹈77年前那一天慘禍的覆轍，「這是唯一遭受原子彈轟炸的戰爭被爆國、我們國家的責任與義務，也是我身為首相的誓約」。

他說，日本政府會堅持「非核三原則」（不擁有、不生產、不引進核武器），努力結合「嚴峻安全保障環境的現實」與「無核武器世界的理想」。

岸田表示，必須延續不使用核武的歷史，「讓長崎成為最後的原爆地」；確保核武透明度、繼續減少核武器及禁止核子擴散，仍是不變的重要對策。

長崎市長田上富久同場合致詞說，依賴核武器的國家增加，危險就與日俱增，「這正是我們如今必須要認知到的，為了守護人類未來，消除核武器是唯一一條實際的道路」。

田上宣讀和平宣言時說，因為俄羅斯入侵烏克蘭，讓全世界知道核武器的使用疑慮並非杞人憂天，「是現今存在的危機」。

田上說，基於「讓長崎成為最後的原爆地」的想法，他在此宣示將持續為廢除核武器及實現世界永久和平竭盡全力。

有關禁止所有核武器的研發、實驗、製造、擁有、使用，也禁止用核武器進行威嚇的「禁止核武器條約」（Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons），田上今天再度向日本政府喊話，要求日本簽署及批准。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1110809

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