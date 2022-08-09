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墨西哥將出動水下無人機 搜救受困礦工

2022/8/9 17:57
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（中央社墨西哥阿古希達9日綜合外電報導）墨西哥北部一處煤礦上週發生崩塌導致淹水意外，為救出已受困5天的10名礦工，救援人員將動用一架水下無人機。

法新社報導，國家民防協調員貝拉斯格斯（Laura Velazquez）表示，這架由海軍提供的無人機有一具高解析度攝影機和照明設備，能在不危及生命的情況下辨識可能的障礙物。

發生意外的礦場位在科阿韋拉州（Coahuila）薩維納斯市（Sabinas）的阿古希達村（Agujita），為確保救援人員能夠安全進入，抽水工作仍持續進行。

軍方稱，若水位下降到1.5公尺，希望救援人員本週能進入其中一個礦井。官員們說，這些礦井深入地下約60公尺，救援人員計劃進入的礦井水深19.4公尺，低於最初的30多公尺。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）前天赴出事的礦場視察，要求增加救援力度。他返回首都墨西哥市後告訴記者，工作人員每秒大約抽水300公升。他說：「我們急著將水排出，好讓救援人員能進入。」

當局稱，本月3日，礦工們進行挖掘工作時，挖到一個充滿水的毗鄰區域。意外發生後，5名工人逃出礦井，但其他人就此失聯。

隨著時間流逝，礦工家屬越來越絕望，也越不願與媒體交談。

科阿韋拉州是墨西哥主要煤炭產區，多年來發生一連串致命礦災。去年，當地有7名礦工受困身亡。最嚴重的事故發生於2006年，一處礦井發生爆炸，造成65人死亡。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110809

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