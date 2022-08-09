中日邦交正常化50週年 日媒籲取消所有紀念活動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京9日綜合外電報導）日本與中國將迎來邦交正常化50週年，日本「產經新聞」今天發表社論呼籲日本應取消相關紀念活動，「絕對不能以慶賀的心態迎接這天到來」，以免向中方傳遞錯誤訊息。

中國為反制美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，在台灣周邊展開大規模軍演，導致東亞緊張情勢升溫。

社論指出，在這種情勢中，9月29日將迎來日中邦交正常化50週年，日本官方和民間都將舉辦紀念儀式，但這絕不是該以慶賀心態迎接的日子，呼籲所有活動應該即刻中止。

社論表示，中國這次展開大規模軍事演習，在台灣週邊6大海空區域進行實彈射擊訓練，彈道飛彈還落入日本專屬經濟區（EEZ）。「這種行為，應該被視為對日本和駐日美軍極度敵對的軍事行動。日中兩國絕對稱不上有什麼友好氣氛」。

為了迎接日中邦交正常化50週年，各地已經開始舉行相關活動，預定於9月29日發表共同聲明，並於東京舉辦紀念儀式。

社論指出，儀式由日本外務省支援，但是組織委員會的最高顧問是親中派的自民黨前首相福田康夫，以及前自民黨幹事長二階俊博，「日本應該中止這項活動」。（譯者：戴雅真/核稿：楊昭彥）1110809