美參院通過支持芬蘭瑞典入北約 拜登簽署批准文件

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）在美國聯邦參議院以壓倒性多數通過同意芬蘭和瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）後，美國總統拜登今天簽署芬蘭和瑞典加入北約的文件，這是美國批准芬蘭和瑞典加入北約的最後一步。

美國參院3日以95票同意、1票反對，通過支持正式簽署芬蘭和瑞典加入北約的文件，輕易超越參院通過此案所需2/3多數的67票。

芬蘭和瑞典因應俄羅斯侵略烏克蘭而申請加入北約，俄羅斯則一再警告兩國勿加入這個聯盟。

北約30個盟邦上月簽署芬蘭和瑞典加入議定書，讓兩國在成員同意下加入這個以美國為首的核武軍事聯盟。

芬蘭和瑞典將能參與北約會議並獲得更多情報資訊，但未納入北約第五條款（Article Five）保護，第五條款明訂對一成員國發動攻擊等同對全體成員國發動攻擊。

加入北約須獲所有30個成員國國會批准，始獲得北約條款的保護。

儘管加拿大、德國和義大利等一些北約盟國已批准，但整個批准程序恐需時一年。（譯者：陳政一）1110810