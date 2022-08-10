推特前員工收現金與名錶 替沙國挖異議用戶個資

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（中央社舊金山9日綜合外電報導）一名推特（Twitter）前員工今天被判有罪，罪名是替沙烏地阿拉伯官員從事間諜活動，挖掘異議人士推特帳號的所有人資訊。

綜合法新社和路透社報導，根據判決副本，阿布艾莫（Ahmad Abouammo）涉及洗錢、電信詐騙、共謀和作為外國政府非法代理人等罪名成立。

舊金山聯邦法院檢察官告訴陪審員，大約7年前，阿布艾莫以推特用戶個資換取現金和一支昂貴手錶。

他的辯護團隊主張，阿布艾莫只不過是因為從事客戶管理相關工作，而接受花錢不手軟的沙國人所提供的餽贈罷了。

美國檢察官桑普森（Colin Sampson）在對陪審團的最後發言中說：「證據表明，被告利用職務之便，自以為神不知鬼不覺地將用戶個資賣給沙國王儲內部人士，藉此獲得一定代價。」

根據法庭文件，阿布艾莫2015年離開推特後，在總部位於西雅圖的電子商務巨頭亞馬遜公司（Amazon）謀得一份新工作。

陪審團審議3天後，裁定阿布艾莫所涉11項罪名中有6項成立，另外5項無罪。

阿布艾莫的辯護律師向陪審團承認，阿布艾莫確實違反了推特的員工規定，因為他沒有告訴這家總部位於舊金山的公司，他從沙國王儲身邊的人手中拿到10萬美元（約新台幣300萬元）現金和一支價值超過4萬美元（約新台幣120萬元）的手錶。

不過，她淡化了這些餽贈的重要性，聲稱在以慷慨和贈送豪奢禮物聞名的沙國文化中，這簡直「微不足道」。

檢方表示，阿布艾莫至少收到30萬美元（約新台幣900萬元）及一隻價值2萬美元（約新台幣60萬元）的手錶，並將錢寄存在黎巴嫩一名親戚的帳戶，然後再匯入他名下的美國帳戶。

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舊金山聯邦檢察官海因茲（Stephanie Hinds）在聲明中說：「政府已證明，陪審團也判定，阿布艾莫違反保護推特用戶個人資訊的神聖託付，將私人個資出售給外國政府。」

此外，阿布艾莫的前同事阿札巴拉（Ali Alzabarah）也被控替沙烏地阿拉伯取得推特用戶資料，但在被起訴之前就已離開美國。根據報導，在這起官司中，沙國王儲和推特等均未列被告。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯 ）1110810