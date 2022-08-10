聯邦上訴法院：眾院委員會有權索取川普報稅資料

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）聯邦上訴法院今天裁決，美國聯邦眾議院歲計委員會有權索取前總統川普的報稅資料，駁回川普稱此舉因出於政治動機而請求無效的說法。

美國聯邦哥倫比亞特區巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit）做出不利川普的裁決時表示，眾院歲計委員會（Ways and Means Committee）的要求是其立法工作一環，完全正當。歲計委員會則說，希望立即收到川普的報稅資料。

法院裁決，歲計委員會的要求並未違反憲法規定的權力分立原則，而拜登政府決定向國會提供川普的納稅資料，也未侵犯川普的言論自由。

法院的裁決說道：「雖然國會可能以卸任後提出侵犯性的要求試圖威脅現任總統，但每位總統上任時都知道，自己卸任時會受到與其他所有公民一樣的法律約束。這是我們民主共和國的特色，而非缺陷。」

法院做出這項裁決後，川普可能得在下屆總統選舉前公布其金融交易。川普並未宣布2024年是否會再次出馬競選總統。

川普昨天表示，聯邦調查局（FBI）幹員突襲搜查他位於佛羅里達州的莊園，還侵入他的保險箱。川普的兒子表示，這和調查川普從白宮帶出文件、而未送交檔案局一事有關。

記者請川普的律師對裁決發表看法，律師並未回應，也未說明是否會向聯邦最高法院提出上訴。

歲計委員會在2019年川普執政期間提起訴訟，強制川普披露報稅資料，川普2021年1月卸任後爭議未解。

川普的律師主張歲計委員會出於政治動機、因此不該交出資料，遭哥倫比亞特區巡迴上訴法院駁回。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110810