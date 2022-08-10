日本COVID-19疫情肆虐 增逾25萬例再創單日新高

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（中央社東京10日綜合外電報導）日本正遭受第7波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情侵襲，根據日媒自行統計，日本全境今天首度新增超過25萬例確診病例，再創單日歷史新高紀錄。

日本富士新聞網自行統計，截至今天下午5時30分止，日本全境已新增25萬379例確診病例，是疫情爆發以來首度超過25萬例。

日本新聞網（NNN）自行統計，同樣到下午5時30分止，全境已新增25萬404例確診病例，首度逾25萬例創歷史新高。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增3萬4243例確診病例，較上週三減少4697例，連續5天低於上週同日。

儘管東京疫情看來稍有趨緩跡象，但日本部分地方單日新增確診病例都創當地新高，例如奈良縣的2277例、岩手縣的1482例、山口縣的2483例、宮崎縣的3303例、鹿兒島縣的3988例、三重縣的3887例。

另外還有兵庫縣的1萬2254例、長崎縣的3370例、北海道的7773例、岡山縣的3315例、石川縣的2147例、香川縣的1882例、德島縣的1454例、鳥取縣的1008例、山形縣的1387例、秋田縣的1351例，及福島縣的2554例等。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增5063例確診，較上週三的6180例減少1117例，至今累計病例40萬5913例。目前專責病床使用率高達87.3%，重症病床使用率35.5%。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增1189.63人染疫，沖繩縣以2234.84人連續138天高居日本各地之冠；大阪府以1595.73人次之、福岡縣以1580.57人排名第3。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1110810