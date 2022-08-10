研究：東南亞每年6.6萬人感染SARS相關冠狀病毒

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（中央社上海10日綜合外電報導）今天發表的研究指出，東南亞每年約有6萬6000人感染嚴重急性呼吸道症候群（SARS）相關冠狀病毒，有近5億人住在被發現是那些病毒宿主的蝙蝠棲息地附近。

路透社報導，發表在線上期刊「自然通訊」（Nature Communications）的這項研究指出，透過蝙蝠為媒介對人類進行的病毒傳播恐怕被「大為低估」，這個地區的蝙蝠物種圖譜或許有助於確認COVID-19（2019冠狀病毒疾病）起源。

研究人員在從中國延伸到東南亞再到南亞共510萬平方公里範圍內，鎖定已知是SARS相關冠狀病毒（SARSr-CoVs）宿主的26種蝙蝠，然後再將曾經通報與蝙蝠進行接觸者的抗體水平數據納入研究。

研究確認，中國南方、緬甸東北部、寮國和越南北部是作為SARSr-CoVs宿主的蝙蝠種類最多樣地區。

研究人員指出：「我們估計東南亞每年感染SARSr-CoVs的中位數為6萬6000人，意味這個地區蝙蝠傳給人類SARSr-CoVs的外溢情況很常見，而且大部分情況下都沒有被監視計畫和臨床研究發現。」

報告指出：「外溢的地理位置和規模相關數據可以用於選定未來潛在的蝙蝠冠狀病毒緊急狀況監視和預防計畫目標。」

COVID-19是由新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）引發。

這項研究作者群之一的世界衛生組織（WHO）小組成員達斯札克（Peter Daszak）負責調查COVID-19起源，今年稍早曾經前往於2019年底最早發現COVID-19的中國湖北省武漢巿。

WHO於今年6月指出，因缺少來自中國的資料，人類何時及如何首次感染COVID-19難以確認。

7月底發表在「科學雜誌」（Science）的研究指出，活體野生動物買賣仍然是這場大流行最可能的起源，並且很可能在華南海鮮市場通過兩個不同途徑溢出。許多最早病例都集中在這個巿場。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110810