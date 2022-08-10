巴黎戴高樂機場出現持刀男子 遭警方擊斃

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（中央社法國波比尼10日綜合外電報導）法國警方與機場消息人士表示，一名男子今天在巴黎郊外的戴高樂機場（Charles de Gaulle）揮刀，隨即遭警方開槍擊斃。

巴黎警察局在推特（Twitter）發文寫道：「員警解除了戴高樂機場一名持刀人士的威脅。」

機場消息人士說，上午8時20分左右，在繁忙的2F航廈，一名遊民開始騷擾安檢人員，員警獲報後將他驅離，該名男子起初大聲咒罵離開，很快又回頭並拿出一把刀，員警便對他開槍。

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目擊事發過程的法新社攝影記者說：「一名身材高大的有色人種人士朝警方揮舞疑似刀的東西，被喝令住手後還是繼續朝他們前進，於是員警開了一槍。」不久後該名男子被抬上擔架並送離現場。

法國曾經歷一波聖戰份子攻擊事件，且經常是所謂的「孤狼」攻擊警察，自2015年起累計已超過250人喪命，後來維安部隊一直對恐攻事件保持高度警覺。（譯者：楊昭彥/核稿：施施）1110810