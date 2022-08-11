鎖定中國不公平貿易與經濟作為 戴琪矢言出新招

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國貿易代表戴琪今天說，總統拜登「以工人為中心」的貿易與經濟政策正產生效果，製造業就業和工業生產都在提升；對於中國不公平的貿易與經濟作為，她矢言採取新做法。

路透社報導，美國聯合鋼鐵工會（United Steelworkers）在拉斯維加斯（Las Vegas）舉行年度大會，戴琪（Katherine Tai）致詞時說，拜登「以工人為中心」的貿易與經濟政策正產生效果，製造業就業和工業生產都在提升。

她說，貿易政策將不再忽視工人的需求與國內投資，諸如去年的基礎設施法及規模達4300億美元的氣候、藥品和稅賦法案，將創造更多就業機會及對鋼鐵的需求。

勞工是拜登的關鍵選票，他曾自稱是歷來最挺勞工的總統，他順利在民主黨初選及2020年大選勝出，都非常仰賴工會。

戴琪並未具體提到拜登政府對於中國商品課徵關稅的考量，白宮內部在此議題上已爭論數月。

消息人士告訴路透社，美國官員正重新調整關於是否取消部分關稅或發動新一輪「301條款」調查的思維，在美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣促使中國實施圍台軍事演習的情況下，美方已將上述選項擱置一旁。

聯合鋼鐵工會與其他工會敦促貿易代表署對中國商品維持課徵關稅，以協助美國勞工「公平競爭」，並減少美國對中國供應商的依賴。

戴琪一向主張維持課徵關稅作為籌碼，這是迫使中國改變由國家驅動經濟政策的策略一環。

戴琪說，中國「由國家支持的產業政策，削弱了美國的繁榮，抑制勞工權益，也弱化了環境標準」。

她還說，這尤其傷害了美國鋼鐵生產和就業，她矢言「運用我掌握的各種工具，讓中國負起責任」，避免其他產業重蹈覆轍。

戴琪說：「我們需要採取嶄新、整體、務實的方法。多年來，雙方對話和貿易爭議並未導向有意義的改革。我們不會坐等中國自行改變。」（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1110811