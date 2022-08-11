美退伍軍人曾接觸有毒物 拜登簽法案擴大福利

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國總統拜登今天簽署一項法案，為暴露於有毒煙霧的退伍軍人提升醫療等福利。拜登的愛子波伊曾在伊拉克服役，後來因罹患腦癌過世，因此拜登對推動相關福利特別有感觸。

美國在阿富汗和伊拉克戰爭期間，通常是透過挖坑焚燒的方式處理軍營廢棄物，並淋上噴射機燃油點燃焚毀。

這些燒坑讓大量的男女軍人接觸到可能有害的毒素，至於暴露於有毒煙霧是否會導致後來罹病，這樣的關聯性一直無法獲得證實。

經退伍軍人和脫口秀藝人喬恩史都華（Jon Stewart）強力遊說後，美國聯邦參議院本月稍早通過了PACT法案，將正式確立新規定，確保退伍軍人獲得醫療。

法新社報導，白宮表示：「有時服兵役可能會導致我們退伍軍人的健康風險增加、受到一些傷害和罹患疾病，如哮喘、癌症等，可能數年後才會顯現在身體上。」

白宮形容此項法案是「30多年來，為接觸有毒物質的退伍軍人所提供的最重大福利和服務提升」。

拜登的兒子波伊（Beau）曾在伊拉克服役，2015年因為腦癌病逝，享年46歲。拜登認為挖坑焚燒廢棄物就是導致波伊罹患腦癌的根源。

拜登提到他在擔任參議員和副總統期間，曾多次探視駐伊拉克美軍，當時他看到「像足球場大小的燒坑」，裡面堆滿「焚化過的戰爭廢棄物」。

拜登說，受到「有毒煙霧」的影響，許多「我們派去參戰的最健康、最優秀的戰士」回家後就「不一樣了」，出現了頭痛和麻痺等各種症狀，以及嚴重疾病。

他表示：「我兒子波伊就是其中之一。」（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1110811