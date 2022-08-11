美控伊朗密謀買凶殺害波頓 德黑蘭：又在編故事

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（中央社德黑蘭11日綜合外電報導）美國指控伊朗「伊斯蘭革命衛隊」密謀殺害美國前總統川普的國安顧問波頓（John Bolton）。德黑蘭當局今天駁斥上述指控，並稱美方說法純屬「虛構」。

法新社報導，美方提出指控的時機點，正逢伊朗與西方談判挽救2015年核子協議的關鍵時刻。美國2018年在時任總統川普（Donald Trump）任內退出核協議，後來華府又表示希望重新加入，伊朗現正評估歐盟調解官員所稱的「最終」文本。

伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanani）表示：「美國司法部在沒有提供有效證據的情況下提出指控，創造出一套嶄新的虛構故事。」

卡納尼還開酸華府當局：「這次他們想出一個陰謀，主角就是像波頓這樣的政壇輸家。」

他強調，「伊朗伊斯蘭共和國（Islamic Republic of Iran）警告（美方），切勿根據荒謬指控，採取任何針對伊朗公民的行動」。

美國司法部10日表示，45歲的伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）菁英聖城部隊（Quds Force）成員博瑟夫（Shahram Poursafi）曾提議支付30萬美元給一名在美人士，要此人殺害前美國駐聯合國大使波頓。

司法部指出，這項買凶殺人計畫可能是為報復美國2020年1月在伊拉克狙殺伊斯蘭革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）。

博瑟夫還提出刺殺第2個目標的可能性，若達成任務，可支付100萬美元。

法院文件未說明第2個目標是何人，但根據美國新聞網站Axios報導，第2個目標人物正是前國務卿、前中央情報局（CIA）局長蓬佩奧（Mike Pompeo）。（譯者：施施/核稿：戴雅真）1110811