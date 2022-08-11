中國尼泊爾同意建跨喜馬拉雅山鐵路 年內踏勘

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（中央社台北11日電）中國外交部長王毅昨天在山東與到訪的尼泊爾外長卡德加舉行會談。雙方同意將構建跨喜馬拉雅互聯互通網絡。中方將年內派專家赴尼開展踏勘，對中尼跨境鐵路可行性研究。

澎湃新聞報導，中國外交部發言人汪文斌今天在例行記者會上表示，王毅10日在山東青島和來華訪問的尼泊爾外長卡德加（Narayan Khadka）舉行了會談。

被問到中國和尼泊爾之間修建鐵路的相關問題時，汪文斌說，中尼外長在會談當中，雙方一致表示將構建跨喜馬拉雅立體互聯互通網絡。中方將使用對尼援助款支持中尼跨境鐵路的可行性研究，並在年內派專家赴尼泊爾開展踏勘。

根據中國外交部官網介紹，王毅與卡德加會談時還提到，雙方將盡早商簽共建「一帶一路」實施方案，年內召開經貿聯委會和貿易暢通工作組。中方給予尼泊爾的98%稅目產品零關稅待遇將於9月1日正式生效，有利尼國擴大對中國出口。

卡德加則重申，「絕不允許利用尼泊爾領土從事任何反對中國、損害中國利益的活動」，這一承諾不動搖。

中國早在2017年就與尼泊爾簽署「一帶一路」合作備忘錄，但沒有具體的方案。

王毅今年3月訪問尼泊爾時，中尼簽署9大協議，無一涉及「一帶一路」。印度媒體「加德滿都郵報」當時報導，尼泊爾堅持要求中國提供贈款，或至少是「軟性貸款」或「優惠貸款」，對「一帶一路」的項目也要求投標權不能只保留給中國企業。（編輯：張淑伶）1110811