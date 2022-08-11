繼立陶宛後 拉脫維亞宣布退出中國中東歐合作機制

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（中央社記者陳韻聿倫敦11日專電）繼立陶宛去年5月正式宣布退出後，拉脫維亞外交部今天表示，考量當前的外交和貿易政策優先事項，決定停止參加中國與中東歐的合作機制。

此機制在扣除立陶宛和拉脫維亞後，僅剩15個中東歐國家參加。目前「中國－中東歐國家合作」的中國官方網站尚未將拉脫維亞自參與國清單移除。

拉脫維亞外交部表示，將持續致力與中國維持有建設性的務實關係，形式包括雙邊關係以及歐盟整體與中國的關係，前提是應追求互利互惠並尊重國際法、人權和以規則為基礎的國際秩序。

立陶宛去年退出中國－中東歐國家合作機制後，即呼籲參與機制的相關國家以「歐盟」為單位與中國互動，避免遭中國分化、各個擊破。

立陶宛執政聯盟並多次指出，該機制並未給立陶宛帶來顯著實質利益，反而讓中國有機會操作影響力，且中方往往僅對港口等具戰略重要性的基礎設施有興趣，對國家安全構成風險。

值得注意的是，捷克新政府去年底上台後，外長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）表示，由於成果不如預期，捷克有必要考慮是否繼續參與北京的中國－中東歐國家合作機制（扣除立陶宛後又簡稱為16+1機制）。

捷克國會外交事務委員會5月中一致通過決議，要求捷克退出16+1機制，相關程序已進入外交部等部會審議階段。

另一方面，繼立陶宛後，拉脫維亞也開始較以往積極拓展在亞太區域的活動。拉脫維亞外長林克維奇斯（Edgars Rinkēvičs）正在紐西蘭進行訪問，此前則訪問澳洲，並為在澳洲新設的大使館正式揭幕。立陶宛去年也在澳洲新設大使館。（編輯：黃自強）1110811