巴西各界發表捍衛民主公開信 力挺選舉制度

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（中央社記者唐雅陵聖保羅11日專電）聖保羅大學法學院今天宣讀「致巴西人捍衛民主法治公開信」，政學研各界代表齊聚聖保羅市中心的學院拱廊庭院，力挺選舉制度，結束後並有針對總統波索納洛的公開示威活動。

巴西將在10月舉行總統大選，最近幾天，社會各界陸續發表一系列捍衛民主的公開信，其中之一是今天在聖保羅大學法學院宣讀的「致巴西人捍衛民主法治公開信」，截至目前已超過90萬人連署。

這封信是為紀念1977年法學院教授朱尼奧（Goffredo da Silva Telles Junior）宣讀的另一封譴責軍政府的公開信。

今年的公開信在藝人、知識分子和社運人士之間獲得廣泛回響，幾名主要總統候選人如工黨的魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）、勞工黨的葛梅斯（Ciro Gomes）和民主運動黨的泰貝特（Simone Tebet），還有前總統卡多索（Fernando Henrique Cardoso）和羅賽芙（Dilma Rousseff）也附議。

這封信明確為巴西電子投票系統辯護，強調巴西採用電子核查程序的選舉在世界上樹立了榜樣，電子投票箱被證明是安全可靠的，選舉法院也是如此。

公開信內文還說：「毫無根據和證據的攻擊質疑選舉進程和巴西社會來之不易的民主法治，對民間社會其他權力部門的威脅以及煽動暴力和破壞憲法秩序，都是不可容忍的。巴西不能回到威權主義體制，獨裁和酷刑都屬於過去。」

除了聖保羅大學的公開信外，獲得107個實體部門附議的聖保羅州工業聯盟（Fiesp）宣言「捍衛民主和正義」，也在今天的活動中宣讀，呼籲權力之間和諧，讓國家能夠推動有利於促進發展的改革。

巴西新聞媒體和巴西律師公會（OAB）也在日前發表公開信，捍衛民主和言論自由，重申尊重法治以及體現人民主權的選舉決定原則的承諾。

雖然這些公開信沒有直接提到尋求連任的總統波索納洛（Jair Bolsonaro），但都捍衛波索納洛公開批評的巴西選舉程序和司法機關。

波索納洛和他的盟友對這些公開信的反應是嗤之以鼻，說它們「微不足道」，目的只是要「把國家交還給那些冒犯我們的人的手中」（暗指工黨政府）。

波索納洛也拒絕和其他主要總統候選人一起簽署公開信，說是「出於政治以外的原因」，他還質問媒體：「一名貪腐的民主人士會比一名誠實的強權者好嗎？我到底強權在哪裡？又有哪句話是反民主？」

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2021年9月7日巴西獨立紀念日，波索納洛和支持者在首都巴西利亞和21州的首府及100多個城市舉行反民主示威，威脅聯邦最高法院大法官及國會，並要求軍事干預。當時波索納洛說：「我們不想決裂，不想與任何權力爭鬥，但今天的示威是對共和國權力機構（司法權）的最後通牒。」

面對波索納洛對民主作出的威脅，巴西中間派和反對派政黨多次醞釀彈劾波索納洛，但都沒有成功。（編輯：馮昭）1110812